رئيس "العربية للتصنيع" يكرم الأم المثالية على مستوى الهيئة لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الأم المثالية على مستوى الهيئة لعام 2019. يأتى التكريم فى إطار الاحتفاء، وتكريم الأم المثالية، حيث قام الفريق عبد المنعم التراس، بتكريم صفاء محمد حسن الكفراوي من العاملات بمصنع المحركات التابع للهيئة، كأم مثالية لعام 2019 للهيئة العربية للتصنيع، تقديرا لتفانيها فى تربية أسرتها.

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