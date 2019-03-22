شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد الاحتجاجات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قرارا يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد الاحتجاجات فى قطاع غزة.

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