"التراس" يبحث توطين التكنولوجيا في مجال طلمبات المياه مع شركة نمساوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع شركة أندريتز النمساوية، التعاون ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال طلمبات المياه.

وأكد التراس علي أهمية دعم كافة مجهودات الدولة لتعميق التصنيع المحلي ،وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المُضافة للصناعة المصرية.

وشدد علي أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة بما يدعم مشروعات التنمية الشاملة ،مشيرا إلي بحث إنشاء مصنع لطلمبات المياه بمصر بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة أندريتز العالمية.

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وأعرب "التراس" عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات مع الخبرات العالمية، مضيفا أن التعاون مع الشركة النمساوية يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي وتدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل المستوي المتميز والزخم القوي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا.

من جانبها أعربت شركة أندريتز النمساوية عن تقديرها لهذا التعاون وإنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتي تأتي في إطار إهتمام العديد من كبري الشركات النمساوية بالتعاون مع مصر، نظرًا للثقة الكاملة في القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذب للاستثمارات.

وأكد مسئولي الشركة النمساوية علي رغبتهم لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من مجالات الصناعة الداعمة لخطط التنمية الشاملة بمصر .

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