"الثقافة" تُطور فرع هيئة الكتاب فى بيروت بالتعاون مع شركة المقاولين العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

وقع الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة اليوم الجمعة، عقدًا لتطوير فرع الهيئة ببيروت مع ممثلى شركة المقاولين العرب في لبنان، وذلك بحضور السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى لبنان.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في تصريح اليوم، أن تطوير فرع هيئة الكتاب ببيروت يتيح الفرصة لنشر نتاج المعرفة بين الأشقاء العرب كما يهدف إلى تيسير التعريف بالابداعات الفكرية المصرية مشيرة إلى الرسالة الثقافية الموجهة إلى شعوب العالم من خلال القوة الناعمة والتى تعكس حضارة سبعة آلاف عام.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لأحد صور استعادة مصر ريادتها الثقافية فى الوطن العربي.

من جانبه قال الحاج، أنه تم التواصل مع عدد من الناشرين المحليين والأجانب في لبنان للاتفاق على عرض العديد من العناوين بمختلف اللغات فى الفرع بعد تطويره إلى جانب إصدارات الهيئة المتنوعة والتى تشمل التراث المعرفى العربى وملامح من الحراك الفكرى فى مصر.​

