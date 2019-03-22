بالصور- افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسية باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الاثار، ووزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستيير، الجمعة، معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، والمقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

حضر مراسم الافتتاح السفير إيهاب بدوي سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم باليونيسكو .

وأجرى العناني والوزير الفرنسي، جولة بالمعرض استغرقت ما يقرب من ساعة، تفقدوا خلالها جميع القطع الأثرية التي يضمها المعرض والتي يبلغ عددها 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

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يذكر أن المعرض سيستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، وسيفتتح للجمهور غدًا السبت.

ويتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل في مقبرة الملك توت عنخ أمون الذي تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.