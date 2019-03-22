ننشر تقرير "خطة البرلمان" حول الحساب الختامي لموازنة العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017- 2018.

ومن جانبها حصل "الخليج 365" على نص التقرير،