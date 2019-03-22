محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017- 2018.
ومن جانبها حصل "الخليج 365" على نص التقرير،
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر تقرير "خطة البرلمان" حول الحساب الختامي لموازنة العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.