"أثلجت الصدور".. قيادات عمالية ترحب بقرارات السيسي حول المعاشات والأجور



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

رحبت القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن ضرورة العمل على تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات.

وأعرب النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادته بهذه التوجيهات من الرئيس السيسي للحكومة والتى تؤكد حرص الرئيس دائما على رعايته للمواطنين وخاصة محدودي الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات.

وثمن المراغي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، والتي أثلجت صدور أصحاب المعاشات عندما أمر الرئيس بسحب الاستشكال الذى تقدمت به الحكومة لوقف الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات، حيث أمر الرئيس بتحقيق مطالب أصحاب المعاشات المتمثلة في إعادة أموالهم من الخزانة العامة إلى صنادق التأمينات الاجتماعية للاستفادة منها فى تحسين أحوالهم.

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من جانبه، قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، أن الرئيس وجه الحكومة ببحث إصلاح الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من الموازنة العامة من أول يوليو المقبل، متوجها بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للعمال وأصحاب المعاشات.

وقال هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون العاملين بالحكومة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن تحسين أحوال العاملين هدفها تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم بإخلاص عند تقديم الخدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين من أصحاب المشروعات التنموية.

وأكد هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، أن قرارات الرئيس تؤكد انحيازه لمحدودي الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات والتي تؤكد أن الرئيس يسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري الذى هو عماد الاقتصاد وحجر الأساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

في ذات السياق، توجه أحمد السيد الدبيكى رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية بخالص الشكر للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس تعامل بمنتهى الإنسانية مع مختلف فئات الشعب الذي جارت عليها حكومات كثيرة سابقا واستخدموا أموالهم استخداما غير آمن.