​"الأوقاف" تُهدي مجموعة من إصداراتها للمركز الثقافي المصري بموريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أهدت وزارة الأوقاف، مجموعة من بعض إصداراتها في مجال تجديد الخطاب الديني للدكتور نشأت حسن مدير المركز الثقافي المصري في موريتانيا وغرب أفريقيا في اطار خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير فى مصر والخارج.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، الجمعة، أن الدكتور نوح العيسوى مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف الذى يمثل الوزارة بمؤتمر "وحدة الأمة الإسلامية ومواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية" المنعقد بنواكشوط قام بتسليم تلك الاصدارات لمدير المركز .

وأشار البيان إلى تلك الإصدارات وهى "فلسفة الحرب والسلم والحكم" ، و"الفهم المقاصدي للسنة النبوية"، و"حديث الروح"، و"الكليات الست رؤية عصرية"، و"قواعد الفقه الكلية"، و"موسوعة الدروس الأخلاقية" و"نعمة الماء".

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كما أكد العيسوي، استعداد وزارة الأوقاف المصرية لمزيد من التعاون في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتزويد المركز بما يحتاج من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالوزارة والتنسيق فيما يخدم القضايا الإسلامية.

كما تفقد فضيلته المركز المصري والأنشطة التي يقوم بها في المجالات المختلفة، كتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتعليم الخط العربي، وعقد مسابقات في حفظ القرآن الكريم، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والتي تشتمل على الفنون التشكيلية والأمسيات الشعرية، وعقد دورات تدريبية للحاسب الآلي، وغيرها من الدورات الثقافية.

وكان الدكتور نوح العيسوي قد التقى في وقت سابق مع وزير الشئون الإسلامية الموريتاني لبحث علاقات التعاون المشترك.