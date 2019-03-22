​إضاءة قلعة صلاح الدين بطابا باللون الأزرق احتفالًا بيوم المياه العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن المياه تمثل الحياة للمصريين بكافة الأراضي المصرية.

وقال وزير الري - خلال مشاركته في احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى 31 لرفع العلم المصري على طابا-، إنه وفي إشارة إلى قيمة ورمزية المياه، فقد تم التنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على إضاءة قلعة صلاح الدين بطابا الغالية على قلوب المصريين.

وأضاف أنه بذلك تنضم قلعة صلاح الدين بطابا لمنظومة الإضاءة باللون الأزرق لتقف جنبا إلى جنب مع أهرامات الجيزة احتفالا بيوم المياه العالمي.

كانت وزارة الموارد المائية والري قد نسقت مع وزارتي قطاع الأعمال العام، والآثار لإضاءة أهرامات الجيزة باللون الأزرق فى احتفالية الوزارة بيوم المياه العالمي، والمقرر لها غدا (السبت).