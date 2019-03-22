​"3 أبراج سكنية للأهالي".. وزير الإسكان يبحث تطورات مشروع "مثلث ماسبيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو".

وقال وزير الإسكان، إن مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" كان حلماً يراود الدولة منذ نحو 40 عامًا وهو محل اهتمام كبير من القيادة السياسية، وتُعد الطريقة الحضارية التى تم التعامل بها مع الملاك والشاغلين بمنطقة "مثلث ماسبيرو"، أسلوباً متوازناً لتحقيق المصالح العامة والخاصة، ونموذجاً يُحتذى به فى تطوير المناطق الأخرى المُماثلة.

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وأكد أن نجاح الدولة في اقتحام هذا الملف، والبدء في تطوير منطقة مثلث ماسبيرو دليلاً على أن الدولة تسير بشكل جيد في خططها للقضاء على المناطق داهمة الخطورة.

وخلال الاجتماع الجزار، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية التي يجرى تنفيذها لتسكين من رغبوا من السكان في العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، مشددًا على ضرورة وضع أسس واضحة في التعامل مع السكان بعد عودتهم إلى وحداتهم الجديدة، فمن اختار منهم نظام الإيجار التمليكي، فلا يحق له التصرف في الوحدة، طوال فترة الإيجار، وفي حالة المخالفة يتم حساب قيمة الوحدة بسعر السوق، وفى حالة التقاعس عن السداد يتم إلغاء التخصيص.

وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، جارٍ حالياً تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضي "تجاري" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).