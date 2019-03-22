الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
أما عن حالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمى القاهرة
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الصغرى العظمى
القاهرة 15 25
شبين الكوم 14 24
طنطا 14 25
دمنهور 13 21
الإسكندرية 14 21
بلطيم 14 21
مطروح 10 20
السلوم 10 20
سيوة 10 25
بورسعيد 16 21
دمياط 15 21
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 15 25
السويس 13 25
العريش 14 21
الطور 15 24
شرم الشيخ 20 26
الغردقة 16 28
مرسى علم 16 27
الفيوم 12 25
بنى سويف 13 28
المنيا 13 28
أسيوط 12 29
سوهاج 12 30
قنا 13 31
الأقصر 16 32
أسوان 17 32
أبو سمبل 16 32
حلايب 20 27
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