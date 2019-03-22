انت الان تتابع عكاشة: هذا السبب وراء اغتيال الرئيس السادات (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الراحل أنور السادات

كشف الإعلامى توفيق عكاشة أسباب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وقال عكاشة، فى حلقة الخميس من برنامج «مصر اليوم»، الذى يعرض على فضائية «الحياة»: «أسباب اغتيال الرئيس أنور السادات واضحة، كما أنها متعددة وليست رد فعل للاعتقالات، حيث تم استغلال ذلك ليكون سببا لاغتياله، بينما أسباب اغتيال أنور السادات تبلغ حوالى 20 سببا، أحدها الوحدة مع السودان، لأن السودان مزرعة العرب». وأضاف عكاشة: «لما هيعمل مزرعة هيبقى عنده أكل وشرب، وهيودى للجماعة اللى عندهم نفط، وكله يتكامل مع بعض».

وأوضح عكاشة: «هذا الأمر أزعج الطرف الآخر المتمثل فى من يديرون العالم من خلف الستار، اللى قالوا لازم نخلص من الراجل دا، رغم أنه محبوب على مستوى الشعوب حتى الإسرائيليين واليهود من مختلف الجنسيات».وتابع: «السياسة والاقتصاد والملك لا قلب لهم، السادات كان عائقا فى طريق تحقيق الحلم العالمى لهم بالملكية العالمية».كان