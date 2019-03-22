انت الان تتابع بكري: لو طبقنا لائحة الجزاءات انسوا الصحافة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى بكري

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، رفضه لائحة الجزاءات والتدابير، التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، قائلًا: «بصراحة، لو طلعت اللائحة دي انسوا حاجة اسمها صحافة، ولم أعلم من طلَّع هذه اللائحة.. إحنا كده بنقفلها خالص»، على حد قوله. بكري، تمنَّى خلال برنامجه (حقائق وأسرار)، المذاع على فضائية (صدى البلد)، مساء اليوم الخميس، أن يقوم نقيب الصحفيين ضياء رشوان بالدفاع عن حرية الصحفيين بلا تردد، متابعًا، «حريتنا هي ما نملكه، ودافعنا عنها أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي استجاب لمطالب الصحفيين وغيَّر قانون 96».

وتابع: «أرفع لائحة الإعلام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديلها، الناس هتقول علينا إيه بعد اللائحة دي؟!». قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتا الرصد والشكاوى، بشأن ما ارتُكب من مخالفات