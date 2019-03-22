شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تنظم ماراثون رياضي بمناسبة يوم الحفاظ على المياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أكثر من ٢٥ قيادة وداعية بمديرية أوقاف الإسكندرية، الجمعة، في المارثون الرياضي الذي جرى بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والشركة القابضة للصرف الصحي بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على المياه، والذي انطلق صباحا لكورنيش الإسكندرية.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إن المديرية تشارك في كل الفعاليات التي تنظم بالمحافظة وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على أهمية الرياضة أولاً، وثانياً أهمية المياه والمحافظة عليها، مؤكداً ان المديرية توجه الأئمة بإلقاء الدروس عن أهمية المياه وكيفية المحافظة عليه وعلى شبكة الصرف الصحي.

حضر المارثون مجموعة من شباب الأئمة بينهم الشيخ وسام كاسب مدير محرم بك، والشيخ محمود العطار رئيس المساجد بمحرم بك، والشيخ خالد البراوي أمام مسجد شرق المدينة المنتزه، والشيخ محمد الجمال مفتش بإدارة محرم بك، والشيخ أحمد الوكيل إمام مسجد القدس محرم بك، والشيخ محمود طلبة إمام مسجد الوهاب محرم بك، والشيخ أحمد القزاز إمام مسجد السلام محرم بك.

ماراثون رياضي في اليوم العالمي للحفاظ علي المياة في الإسكندرية

ماراثون رياضي في اليوم العالمي للحفاظ علي المياة في الإسكندرية

ماراثون رياضي في اليوم العالمي للحفاظ علي المياة في الإسكندرية