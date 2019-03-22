شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع شركة فيزا لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون، مع شركة فيزا، أحد الشركات العالمية للسداد الإلكتروني، بهدف نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتوضيح الأثر الإيجابي لها على النمو الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال إلى جانب دعم تنفيذ رؤية 2030.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتيسير عملية تقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن دعم استكمال منظومة ميكنة الخدمات والتي تتضمن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي ساهمت الوزارة في نشرها وتعميمها، مشيرة إلى الجهود التي تسعي الوزارة إلى الاستمرار في تقديمها في ذات المجال بما ينعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية.

وأكدت السعيد على سعي الدولة الدائم نحو التحول إلى المجتمع الرقمي بما يتسق مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حالياً، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط على القيام بدورها المنوط بها القيام بها لتحقيق رؤية مصر 2030، فضلاً عن دورها في رقمنه الخدمات الحكومية، موضحة أن الوزارة تعد عضو في مجلس المدفوعات الوطني والذي يهدف إلى تقليل استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي من أجل دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي .

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وأشارت إلى أن المذكرة تسهم في تسهيل تحول المجتمع إلى التعاملات غير النقدية وخدمات الدفع الإلكترونية بما يسهم في تحفيز نمو الشمول المالي بالتوازي مع معايير تكنولوجيا المعلومات العالمية بهدف تحقيق منافع ملموسة للاقتصاد المصري وتعزيز الخدمات الحكومية.

وأضافت الوزيرة أن المذكرة تتضمن أهداف رئيسة تتمثل في تنظيم ورش عمل للتوعية بالمدفوعات وذلك تنظيم فعاليات لتوعية المؤسسات الحكومية والمسئولين الحكوميين بالمدفوعات، مشيرة إلى أن تلك الفعاليات تسهم في زيادة مستوى الوعي بشأن المدفوعات الرقمية وتأثيرها على مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الأهداف الرئيسة للمذكرة تضمنت كذلك الاستفادة من مواد محو الأمية المالية وذلك للعمل على زيادة الوعي الخاص بالخدمات المالية وخدمات الدفع للمجموعات، فضلاً عن هدفي تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنفيذ رؤية 2030 وذلك من خلال تقديم المشورة والفكر الريادي حول دور المدفوعات الرقمية والابتكار وربط أهداف ركائز التنمية بالمدفوعات الإلكترونية إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والحلول الخاصة بالرقمنة.

ومن جانبه، قال أحمد جابر، مدير عام فيزا لمنطقة شمال افريقيا، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية التي تدرك تماما أهمية تكنولوجيا المدفوعات الرقمية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التحول للمدفوعات الرقمية يساعد الحكومة على تقديم خدمات اكثر سرعة وكفاءة، كما ان المدفوعات الرقمية تسهم في تعزيز كفاءة أفكار شركات التكنولوجيا المالية التي نتعاون معها بشكل مستمر وتوفر الأمان والوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بإدارة النقد.