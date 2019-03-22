شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن حصول «سمارت لاب» لتشخيص أمراض النباتات على الاعتماد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول معمل «سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية» التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» ووفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025: 2017.

وقال الدكتور أحمد شلبي مدير المعمل، إن ذلك يأتي بعد الزيارات التي قام بها فريق التقييم للمعمل، ويسرى تنفيذ هدا اعتبارا من اليوم التالى لموافقة اللجنة المستقلة للاعتماد، لافتا إلى ان تلك الخطوة تضمن دقه الاختبارات ومطابقتها للمعايير الدولية، فضلا عن اصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية للأمراض التي تصيب البطاطس والطماطم والموالح والفراولة معتمده دوليا بما يسهم في تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.

Advertisements

وتوجه شلبي بالشكر إلى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، على اتاحة كافة الامكانيات والدعم اللازم للمعمل، ليكون الاول في مصر والمصرح له بإصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية للأمراض التي تصيب النباتات.

وأشار مدير المعمل إلى أن اللجنة المستقلة للاعتماد، والتى عقدت يوم الاربعاء الماضي، قد منحت الاعتماد للمعمل لاختبارين هامين للكشف عن الامراض الفيروسية التي تصيب محاصيل الفاكهة والخضر وهى الامراض الفيروسية التي تصيب البطاطس مثل: فيروس Y البطاطس وفيروس X البطاطس وفيروس التفاف اوارق البطاطس وفيروس A البطاطس وفيروس S البطاطس وفيروس M البطاطس وفيروس موب توب البطاطس وفيروس خشخشة الدخان، فضلا عن الامراض الفيروسية التي تصيب الطماطم وهى فيروس تجعد وإصفرار أوراق الطماطم وفيروس الذبول المتبقع للطماطم فيروس تلون اوراق الطماطم وفيروس التلون المعدى في الطماطم وفيروس توريد الطماطم.

كذلك الفيروسات التي تصيب الفراولة وهى فيروس تجعد الفراولة، فيروس تبرقش الفراولة، فيروس التبقع الحلقى الكامن في الفراولة، فيروس تحزم عروق الفراولة فيروس الحافة الصفراء الخفيفة في الفراولة. وفيروس موزايك الارابس، والفيروسات الفيرويد التي تصيب الموالح وهى فيروس التدهور السريع في الموالح وفيروس قوباء الموالح وفيرويد تشقق قلف أشجار الموالح.

وأضاف أن معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض النباتية تتركز مهامه في استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الاصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، فضلا عن تدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة كما يوفر المعمل نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض.