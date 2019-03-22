شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بمراكش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في اجتماعات الدورة الـ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومؤتمر وزارء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الذي يعقد أعماله على المستوى الوزاري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان «السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة: استراتيجية من أجل أفريقيا».

ويبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وتعزيز الدور الحيوى للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.

وكانت الاجتماعات قد بدأت، الأربعاء، على مستوى الخبراء، كما تعقد، السبت والأحد، عدد من الجلسات المتخصصة التي تتعلق بإطلاق التقرير الاقتصادي للجنة الأمم المتحدة حول أفريقيا ومدى تقدم التكامل والاندماج الاقتصادي بين بلدان القارة الافريقية وتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا ودور النقل البحري في تسهيل التجارة البينية الأفريقية وسبل تمويل تطوير شبكة السكك الحديدية الإقليمية الأفريقية وتطوير التجارة الالكترونية وسد الفجوة المتصلة بالبنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص وإعداد الأيدى العاملة الافريقية لسوق الغد.