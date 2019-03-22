شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو» تبحث الأثر البيئي لـ6 مواقع مصرية مدرجة بقائمة التراث العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تحرك جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» لحماية المواقع المصرية المدرجة على القائمة العالمية للتراث، عقدت ورشة عمل دولية اختتمت أعمالها، الخميس، بمقر المركز الإقليمى بمصر لتقييم الأثر البيئة والصحى والاجتماعى لـ6 مواقع تراثية مدرجة على قائمة التراث العالمى بينها منطقة أبومينا العجائبى الواقعة في كينج مريوط غرب الإسكندرية، والتي تعد ثانى منطقة حجيج مسيحية حول العالم والآثر القبطى الوحيد المسجل على قائمة اليونسكو في مصر، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الآثار.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى والمشارك في الورشة، إن المنظمة أكدت ضرورة تدريب المسؤولين الآثريين الذين يقع في نطاق مهامهم أي من المواقع الستة العالمية بهدف كيفية التعامل مع الأثر من جانبهم وتقييم الأثر الاجتماعى والبيئي والصحى للموقع والمشاكل التي تهدده وكيفية التعامل معه في إطار الحفاظ على المواقع المدرجة ضمن التراث العالمى الست والتى تضم منف وجباناتها وأبوسمبل وفيلة والقاهرة التاريخية وطيبة وجباناتها وسانت كاترين وأبومينا والمهددة بخروجها من القائمة ووضعها على الأجندة الحمراء بسبب المياة الجوفية.

Advertisements

وفيما يتعلق بمنطقة أبومينا، ذكر «متولى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم رفع 80 نقلة «عربية» مخلفات وحشائش بما يوازى مسطح الفين متر من جملة مساحة منطقة الكنائس المقدسة والبالغ مساحتها 5 أفدنة من إجمالى 1000 فدان هي المساح الإجمالية لأبومينا العجائبى وذلك من خلال معدات وعمال تابعين لاحياء مركز ومدينة برج العرب والعامرية أول وثان.

وأشار إلى أنه في إطار اهتمام منظمة اليونسكو بالمواقع المدرجة على قائمتها عالميا والسعى الحثيث لإخراجها من الآثار المهددة بالخطر بدأت وزارة الآثار في المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة أبومينا الأثرية بالتعاون مع محافظة الاسكندرية من خلال رفع كفاءة لوحات الكهرباء والكنترول الخاصة بتشغيل الطلمبات، ورفع مواسير الأبار لعمل الصيانة والتطهير لها، وتعديل مناسيب خطوط الطرد، وتنمية بعض الآبار وعمل التجارب اللازمة لها وذلك بحضور ممثلين عن معهد بحوث المياه، ومعهد بحوث الصرف، مشيرا إلى أن الطلمبات المخصصة للتركيب داخل الآبار لرفع المياة يبلغ عددها 170 طلمبة، وسيتم استلامها وتركيبها خلال العام الجارى حيث يتم تصنيعها خصيصا في إيطاليا لهذا المشروع.

وأضاف مدير عام آثار الاسكندرية والساحل الشمالى أن مشروع التطوير تضمن أيضا إزالة الحشائش الموجودة داخل المنطقة، مؤكدا أن مشروع رفع المياه الجوفية بالمنطقة يعد من أولويات الوزراة لرفع المنطقة من القائمة الحمراء في اليونسكو، حيث أن المياة الجوفية هي بمثابة التهديد الاكبر للموقع، ومن المخطط الأنتهاء منه بحلول نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة انتهت من صيانة بعض المسارات الخاصة بمواسير الشفط وتعديل بعض المسارات الاخرى لزيادة انسيابية المياه وضمان العمل بطاقة 100% انتظاراً لقدوم الطلمبات الجديدة خاصة وأن الوزارة انتهت من الدراسات والأبحاث التي أجريت لاختيار أنواع الطلمبات التي تصلح للعمل في المنطقة وتقاوم الملوحة الشديدة للمياه الجوفية.