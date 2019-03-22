شكرا لقرائتكم خبر عن «ترشيد استهلاك المياه» عنوان خطبة الجمعة بمساجد البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتناول أئمة 289 مسجدًا على مستوى مدن محافظة البحر الأحمر، قضية ترشيد استهلاك المياه، في خطبة الجمعة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه والموافق اليوم الجمعة 22 مارس الجاري، وضمن فعاليات الأسبوع المائي «النقطة بتفرق» على هامش الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

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وقال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إن الشركة قد قامت بالتنسيق مع مديرية أوقاف البحر الأحمر ومنطقة الوعظ ولجنة الفتوى لتوحيد خطبة الجمعة بجميع المساجد الحكومية والأهلية والزوايا لدعوة المصلين للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

ومن جهة أخرى، تم التنسيق مع منطقة وعظ البحر الأحمر لتنفيذ دروس دينية عن ترشيد استهلاك المياه عقب صلاة المغرب بالمساجد، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات للتوعية بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية.

كما تتناول الكنائس قضية ترشيد استهلاك المياه من خلال لقاءات الأحد. وأضاف «صديق» أن الشركة تستعين برجال الدين الإسلامي والمسيحى في أعمال التوعية لما لهم من دور مؤثر في توجيه سلوك المواطنين.