تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلات 8 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
وقالت مصادر ملاحية، أن رحلات شركة نسما 120 المتجهة إلى تبوك، و140 المتجهة إلى القصيم، 340 المتجهة إلى مدريد، ورحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة.
وأضافت المصادر أن رحلتي الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول، 691 المتجهة إلى إسطنبول، إضافة إلى رحلة خطوط النيل 109 المتجهة إلى سكاكا، ورحلة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف التشغيل.
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