النشرة مرورية.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت المحاور والميادين الرئيسية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من الانتظام المروري، فكانت أغلب الشوارع الرئيسية تسودها السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وانتظمت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وأيضًا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبة، ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة، وبمنزل محور النصر.

وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانسابت الحركة المرورية في طريق جسر السويس، كما انطبق نفس الحال على محور سعد الدين الشاذلي.

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كما ظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري المتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وكذلك الأمر في الاتجاه العكسي، وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.

ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين في حين تظهر بعض الكثافات المتقطعة بالطريق الدائري، مثل نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة ونزلة طريق مصر - الإسكندرية الزراعي.



وانتظمت حركة السير بشارع الهرم من منطقة الأهرامات ميدان الجيزة، وتكرر الأمر في شارع فيصل الذي شهد حركة سير منتظمة، فيما تباطأت حركة السير قليلا أعلى كوبري صفط اللبن باتجاه الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما ظهرت بعض الكثافات في نزلة المريوطية من الطريق الدائري اتجاه المنيب، وانتظمت بكوبري الدقي.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من انتشار رجالها بالشوارع والميادين، بالإضافة للكمائن المرورية المتحركة بالطريق لمنع ظهور تكدسات مرورية وضبط المخالفين.