أخبار مصر | عاجل.. بيان هام من "الصحة" بشأن عقار "المبندازول" للقضاء على الديدان المعوية لأطفال المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام من "الصحة" بشأن عقار "المبندازول" للقضاء على الديدان المعوية لأطفال المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة والسكان، إن عقار المبندازول اللازم للقضاء على الديدان المعوية عند الكبار والأطفال، متوفر بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، على أن يجرى صرفه للطلاب بالمدارس والوحدات الصحية.

مصدر بالوزارة -فضل عدم ذكر اسمه- قال إن إن المديريات الصحية، ستوفره العقار لطلاب المدارس في الحملات القومية، كما سيتم توفيرها للمترددين على الوحدات الصحية والمستشفيات.

يذكر أن ديدان الإسكارس والإكسيورس "الدودة الدبوسية"، تكون أكثر انتشاراً بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة، حيث إن الاطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.