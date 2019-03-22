أخبار مصر | اليوم.. انطلاق مهرجان التنشئة الوطنية الثاني "تراثنا تاريخنا.. مصر سلام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق مهرجان التنشئة الوطنية الثاني "تراثنا تاريخنا.. مصر سلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، مهرجان التنشئة الوطنية الثاني، تحت عنوان "تراثنا تاريخنا.. مصر سلام"، بمحافظتي الأقصر وأسوان لطلائع مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية، لبث روح الولاء والانتماء بين النشء وعمل معايشة تاريخية للمعالم الأثرية للاعتزاز والفخر بالهوية المصرية.

وتتضمن فعاليات المهرجان الذي يقام تحت شعار "مصر.. سلام وآمان"، مسيرة تحمل أعلام مصر ورسائل مكتوبة باللغات المختلفة تبدأ من أمام معبد الأقصر حتى ساحة معبد الكرنك ويتم الوقوف بسلاسل بشرية حاملة أعلام مصر والرسائل المكتوبة باللغات المختلفة "العربية الإنجليزية الفرنسية الألمانية" لدعم السياحة، وأن مصر بلد السلام والأمان ثم حضور عرض الصوت والضوء ويتم بث الرسالة صوتيا مسجلة بصوت الطلائع في نهاية العرض، إلى جانب مسيرة نيلية بالمراكب بأسوان عليها أعلام مصر والرسائل المكتوبة أثناء الذهاب إلى القرية النوبية.