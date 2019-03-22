«الصحة» تسحب عقارين من الأسواق أحدهما منشط جنسي

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أدوية أرشيفية

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة، ضبط وتحريز مستحضر مونتانا رويال جيلي 1000 مجم الذى يستخدم منشطا لزيادة التركيز والقدرة الجنسية للرجال للتشغيلة رقم 818501، واوركاتيرز بلاس للتشغيله رقم 1017156 والتشغيله رقم 1017157 الذى يستخدم بديلا لدمع العين، إذ ثبت بعد تحليلهما أن الأول غير مطابق للخواص الطبيعية، والثاني غير مطابق للخواص الكيميائية. جاء ذلك في بيانٍ رسمي، أصدرته الإدارة المركزية للصيدلة، اليوم الخميس، وأرسلت نسخةً منه إلى الشركتين المنتجتين للمستحضرات.

وألزمت الإدارة المركزية للصيدلة الشركتين بالآتي:- عدم فض الأختام وإعدام الكميات التي تم تحريزها، إلا بمعرفة وحضور لجنة، يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.- تجميد الأرصدة الموجودة لديهما.- ارتجاع ما تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركتين على مستوى الجمهورية.- إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة