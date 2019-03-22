انت الان تتابع مكرم بعد حجب «المشهد»: مش هنسيب المهنة سداح مداح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مكرم محمد أحمد

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حجب موقع صحيفة المشهد، جاء بسبب ما ارتكبه الموقع من مخالفات للآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد"، موضحا أنه من حق إدارة صحيفة المشهد التظلم ضد قرار المجلس. وأضاف مكرم في تصريحات إلى "التحرير"، "إحنا مش بنفتري على حد وبنتكلم بالقانون، ولو عندهم تظلم يتقدموا بيه واحنا هنحقق". وتابع مكرم، أن اللائحة ليست تهديد على رقبة الصحفيين، ولكننا نرفض أن نترك المهنة "سداح مداح" لمن يريد أن يتطاول أو يخترق القانون أو يخالف أخلاقيات المهنة".

وأشار إلى أن لائحة الجزاءات ستطبق على الجميع، وهناك ضمانات داخلها للدفاع والتظلم والحكم في النهاية للقانون، ونحترم كلمة القضاء أيضا إذا وصل الأمر لذلك. وردا على تساؤل "التحرير" بشأن اعتراض نقابة الصحفيين على اللائحة، قال مكرم "وأنا أعمل إيه، إحنا بنفذ القانون، ولا يوجد صحفي واحد اتحقق معاه، والمجلس

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