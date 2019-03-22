شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": توفير عقار المبندازول للقضاء على الديدان المعوية بالوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير عقار المبندازول اللازم للقضاء على الديدان المعوية عند الكبار والأطفال بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، على أن يجرى صرفه للطلاب بالمدارس والوحدات الصحية .

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وقال مصدر بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن مديريات الشئون الصحة ستوفره لطلاب المدارس فى الحملات القومية، كما سيتم توفيرها للمترددين على الوحدات الصحية والمستشفيات .

يذكر أن ديدان الإسكارس والإكسيورس "الدودة الدبوسية"، تكون أكثر انتشاراً بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة، حيث إن الاطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.