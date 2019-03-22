حدث ليلًا.. قرارات تاريخية للسيسي برد أموال المعاشات وإصلاح الأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وّجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

ويرصد الخليج 365، أهم الأحداث، في التقرير التالي:

"رد أموال المعاشات وإصلاح الأجور".. تفاصيل اجتماع السيسي مع الحكومة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

3 قرارات من السيسي بشأن الأجور وأصحاب المعاشات

وّجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

"التطبيق في يوليو".. السيسي يوجه بإصلاح منظومة الأجور

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور.

"الرئيس يُتابع".. مدبولي يُمهل 4 محافظات أسبوعًا لنزع ملكية أراضٍ بالصعيد

عرض اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري- خلال اجتماع الحكومة مع المحافظين الخميس- موقف أربعة محاور على نهر النيل بصعيد مصر بتكلفة 5.6 مليار جنيه، مُطالباً بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية الخاصة بهذه المحاور.

وزيرة التضامن توضح لمصراوي كيفية تنفيذ حكم العلاوات لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعتزم عرض الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لأن الحكمين الصادرين من القضاء الإداري بهذا الشأن متعارضين.

متحدث البرلمان: قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات "تاريخي"

وصف المتحدث باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.

الحكومة تبحث نشر "ميني ڨان" بدلاً من "التوكتوك".. وخطة لاحتواء السائقين

بحث مجلس المحافظين في اجتماعه الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات "التوك توك".

"قلقون لكننا متفاءلون".. وزير التعليم عن الامتحان التجريبي بالتابلت لأولى ثانوي

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الشكر لكافة المؤسسات والأشخاص الذين ساهموا في منظومة التعليم الجديدة، متابعًا: "سعداء بما تم إنجازه في قطاع التعليم ونتطلع للأفضل".

وزير التعليم: الامتحان التجريبي لأولى ثانوي سيكون متاحًا لمدة 12 ساعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي، الذي تجرى في 24 مارس الجاري، ستكون متاحة أمام الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء في اليوم الواحد لكل مادة.

"بشوكة وسكينة".. أسامة كمال: "أمي أجرت 30 عملية في الشارع لمتظاهري 68"

قال الإعلامي أسامة كمال، أن والدته قبل زواجها تطوعت لعلاج مصابي الحرب العالمية الثانية من كل الجنسيات المصرية والأجنبية.

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"هديتي المحبة والتقدير".. وزيرة الهجرة تتحدث لـ الخليج 365 عن عيد الأم- حوار

يحتفل المصريون في يوم 21 مارس من كل عام بعيد الأم، حيث يحرص الأبناء على تقديم هدايا لأمهاتهم تقديرًا وعرفانًا بما تقدمه من تضحيات لبناء الأسرة.

وزير التموين: تكليفات للبقالين ومنافذ "جمعيتي" بنشر أسعار المنتجات

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه أصدر تكليفًا لكل بقالي التموين ومنافذ "جمعيتي" بنشر قوائم بأسعار السلع والمنتجات، لافتًا إلى أن من لا يلتزم سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

تؤثر على كلمة المرور.. "فيسبوك" تعترف بسقطة جديدة تتعلق بالخصوصية

اعترفت شركة فيسبوك أمس الخميس بارتكاب سقطة أخرى فيما يتعلق بالخصوصية تؤثر على كلمات المرور الخاصة ببعض المستخدمين.

الأزهر للفتوى الإلكترونية يُدشن وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تدشين وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني بدعم من فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لنقد شبهات الإلحاد والفكر اللاديني فى إطار الحوار المتبادل.

​10 تعليمات من الخارجية للمصريين قبل السفر لأداء مناسك العمرة

نشرت السفارة المصرية، الخميس، عشرة تعليمات يجب على المعتمرين المصريين اتباعها، وأبرزها الالتزام بقواعد التأشيرة وعدم ممارسة أي طقوس مذهبية، وعدم اصطحاب أي مواد مخدرة أو أدوية محظورة.

ترامب: الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الوقت قد حان لتعترف واشنطن رسميًا بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة.

أول تعليق من الجامعة العربية بعد تصريحات ترامب عن الجولان المحتلة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن "التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية والتي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل .

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل إلى 100 شخص

أفادت محطة تلفزيون عراقية مساء اليوم الخميس، بإرتفاع عدد ضحايا غرق العبارة في مياه نهر دجلة إلى 100ضحية غالبيتهم من النساء والأطفال.

لبنان: اعتصام في محيط سفارة أمريكا احتجاجًا على زيارة بومبيو

نفذ الحزب الشيوعي اللبناني عصر الخميس ، بمشاركة عدد من الأحزاب اللبنانية، اعتصاماً في بلدة عوكر( جبل لبنان) حيث مقر السفارة الأمريكية في لبنان، وذلك احتجاجًا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى لبنان.

نيوزيلندا تبث الآذان وتقف دقيقتين صمتًا في الذكرى الأسبوعية لهجوم المسجدين

بثت نيوزيلندا آذان صلاة الجمعة على مستوى البلاد مع الوقوف دقيقتين صمتًا في الذكرى الأسبوعية الأولى لإطلاق النار بمسجدين في كرايستشيرش.

بالحجاب.. نيوزيلندا تتضامن مع شهداء المسجدين- صور

نظم الشعب النيوزيلندي، حملة تضامن ودعم للمواطنين المسلمين، وارتدى مواطنون الحجاب اليوم الجمعة؛ للتعبير عن رفضهم لمجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، قبل أيام، التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا.

"الإثيوبية" تنفي تقارير عدم تدريب طياريها على أنظمة بوينج "ماكس 8 "

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية الخميس، بأنها كانت قد دربت طياريها بصورة كافية على قيادة الطائرة بوينج 737 ماكس 8 ،قبل تحطم الطائرة في إثيوبيا في الحادث الذي راح ضحيته 157 شخصًا في وقت سابق من الشهر الجاري.