شبورة كثيفة وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.

وحسب بيان الهيئة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25

شبين الكوم 14 24

طنطا 14 25

دمنهور 13 21

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 10 20

السلوم 10 20

سيوة 10 25

بورسعيد 16 21

دمياط 15 21

الزقازيق 14 24

الإسماعلية 15 25

السويس 13 25

العريش 14 21

رفح 12 20

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رأس سدر 14 24

نخل 11 23

نويبع 18 25

طابا 12 23

كاترين 06 20

الطور 15 24

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 12 25

بني سويف 13 28

المنيا 13 28

أسيوط 12 29

سوهاج 12 30

قنا 13 31

الأقصر 16 32

أسوان 17 32

أبوسمبل 16 32

الوادي الجديد 17 32

شلاتين 18 29

أبو رماد 17 28

رأس حدربة 19 28

حلايب 20 27