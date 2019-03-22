أخبار متوقعة.. جنازة رسمية للشهداء المصريين ضحايا نيوزينلدا وتصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تشارك السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في جنازة رسمية للشهداء المصريين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، كما تنطلق مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر الصيف المقبل، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم في ونرصدها في السطور التالية:

ويلنجتون.. تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في جنازة رسمية للشهداء المصريين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا والبالغ عددهم 4 أشخاص، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

القاهرة.. تنفذ وزارة الشباب والرياضة مهرجان التنشئة الوطنية الثاني، تحت عنوان "تراثنا تاريخنا.. مصر سلام"، بمحافظتي الأقصر وأسوان لطلائع مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية، لبث روح الولاء والانتماء بين النشء وعمل معايشة تاريخية للمعالم الأثرية للاعتزاز والفخر بالهوية المصرية.

عواصم محافظات.. تنظم وزارة الأوقاف 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، تتوجه إلى محافظات المنيا، البحيرة، مطروح، والبحر الأحمر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع المحافظات لشرح صحيح الدين.

الطور.. يزور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، لمشاركة أهلها احتفالهم بذكرى استرداد طابا ورفع العلم المصري في هذه الذكرى المجيدة، كما يلتقي مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، وقبائل البدو.

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قنا.. تنطلق فعاليات الأسبوع المائي الذي يستمر حتى يوم 28 من مارس الجاري، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "النقطة بتفرق".

القاهرة.. ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" مجموعة من الفعاليات الترفيهية لأطفال متلازمة داون (ملائكة السماء)، بالتعاون مع جمعية "كاريتاس مصر" ووزارة الثقافة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون.

عواصم أفريقية.. تنطلق مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر الصيف المقبل.

الجيزة.. تنطلق مباريات البطولة الدولية للسفارات والهيئات الدبلوماسية لكرة القدم، التي تنظمها سفارة ألمانيا، وتقام على ملاعب النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، في إطار التعاون بين النادي والهيئات المختلفة.

القاهرة.. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام جمهورية شبين؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.

عواصم العالم.. تحتفل دول العالم، بفعاليات اليوم العالمي للمياه لعام 2019، وذلك تحت شعار "لا تترك أحدا يتخلف عن الركب"، ويهدف الاحتفال إلى تعديل مسألة الوعد الجوهري الوارد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.