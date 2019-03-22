12 ساعة وفرصة حقيقية.. وزير التعليم يوضح تفاصيل امتحان أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي، التي تجرى في 24 مارس الجاري، ستكون متاحة أمام الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء في اليوم الواحد لكل مادة.

وأوضح الوزير، في بيان، أن مدة الامتحان تحتسب بداية من فتحه على التابلت، بعد إدخاله الكود الخاص به والذي سيستلمه من مشرف أو أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وأضاف شوقي، أن يوم الأحد المقبل سيكون يومًا دراسيا عاديا يتخلله إجراء التدريب لطلبة الصف الأول الثانوي بعد استلامهم للتابلت، موضحا أن أداء الطالب للاختبار يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الأسئلة باستخدام التابلت.

وأوضح شوقي، أن الهدف، تدريب الطلاب وقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت؛ حيث سيتم رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها وتداركها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب أما امتحانات نهاية الترم الثاني ستمنح فرصتين في كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للتقدم إلى الصف الثاني الثانوي.

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وأوضح أن مشرف أو أخصائي التكنولوجيا سيمنح الطلاب بالمدرسة كودًا مختلفًا من 9 أرقام، يستخدمه الطالب في الدخول على الشبكة من أي مكان وسيتم حساب وقت الامتحان المحدد بداية من إدخال الكود الخاص بالطالب على جهاز التابلت.

وأكد الدكتور طارق شوقي، الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات، المسئولة عن توزيع الشريحة الخاصة بالتابلت، بالتواجد غدا الجمعة في المدارس لاستكمال عملية توزيع الشرائح على الطلبة، مطالبا أولياء أمور الطلاب المستهدفين بالذهاب لتسلم شرائح البيانات الخاصة بأجهزة أبنائهم، موضحا أن هذه الشريحة هي وسيلة إضافية لتشغيل الانترنت سواء في المدرسة أو المنزل.

وحول عملية تصحيح الامتحان، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "سنرى جميعا نظام التصحيح الإلكتروني الرائع المعمول به في أرقى المدارس والجامعات حول العالم، وسيتم استخدام الحاسب الآلي في 27 مركزا بالمحافظات لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات فضلا عن وجود مصححين من المعلمين المدربين لتصحيح الأسئلة المفتوحة أو المقالية".

وقال الدكتور طارق شوقي، إن بعد نهاية تجربة شهر مارس سيتم تدريب الطلاب والمعلمين على الامتحان والمناهج بشكل مستمر وخاصة على طريقة الأسئلة الجديدة تمهيدا لامتحانات نهاية العام، مشيرا إلى أن الهدف من التدريب هو إزالة رهبة الامتحانات المتعارف عليها عند الطلبة وأولياء الأمور.​