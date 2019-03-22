أخبار مصر | برلماني: الرئيس السيسي عازم على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الرئيس السيسي عازم على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.

وقال الكومي، أن هذا الموقف الإنساني ليس غريبا على الرئيس الذى يؤكد بأفعاله وقراراته أنه رئيسا لكل المصريين، وأن البسطاء هم أولى اهتماماته، مشيرا إلى أن هذا الموقف الإنسانى ينتصر لأصحاب المعاشات الذين تذوقوا الأمرين من أجل رفع قيمة المعاش الذى يتقاضونه لمواجهة صعوبات الحياة.

وأشار نائب مستقبل وطن، إلي أن الرئيس السيسي عازم علي إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، وحرصه الدائم علي توفير حياة كريمة لأبناء وطنه.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بسحب الاستشكال الخاص بالـ 5 علاوات لصرفها لأصحاب المعاشات، وقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، يأتي ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

