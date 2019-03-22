انت الان تتابع 85 قتيلا.. تفاصيل جديدة في حادث غرق عبارة العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غرق عبارة بالعراق

أفادت فضائية "سكاي نيوزر عربية"، في خبر عاجل، مساء اليوم، بارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة بنهر دجلة في الموصل إلى 85 شخصا. وفي وقت سابق، كشفت مصادر رسمية عراقية عن ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب العبارة إلى 71 شخصا. وكان نائب محافظ نينوي قال، اليوم الخميس، إن عشرات الأشخاص غرقوا إثر انقلاب عبارة، في جزيرة أم الربيعين بمدينة الموصل العراقية. وذكرت مصادر عراقية أن عدد الوفيات بغرق العبارة بلغ 60 شخصا، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة.

وأوضح مدير الدفاع المدني في الموصل، أن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، مضيفا أن فريق الإنقاذ ما يزال ينتشل ناجين وأنقذ 12 شخصا حتى الآن. وعبر مواقع التواص الاجتماعي، أكد شهود عيان أنهم شاهدوا جثامين تطفو وأخرى تغرق في النهر بالقرب من الكوبريين الخامس والقديم بمركز مدينة الموصل، وطلبوا