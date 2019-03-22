الحكومة تقبل استقالة عمرو شعت نائب وزير النقل

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
قبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، استقالة عمرو شعت، نائب وزير النقل التي كان قد تقدم بها اليوم الخميس.? وكان الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، وأبلغ المهندس كامل الوزير، وزير النقل عدم رغبته بالاستمرار فى منصبه بوزارة النقل، صباح اليوم الخميس. وفي أغسطس الماضي، أدى شعت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي نائبا لوزير النقل، تتويجا لمسيرة أكاديمية وعملية متميزة في قطاع النقل ليس فقط داخل مصر لكن أيضا على المستويين العربي والدولي.
وعمل مساعدا لوزير النقل في الفترة من فبراير 2017 وحتى وقت تكليفه بمهام نائب وزير النقل.وشعث أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وأستاذ زائر بالجامعة الألمانية، أما عن مؤهلاته العلمية فقد حصل شعت على دكتوراه المدنية بجامعة كوينز الكندية (2007)، وماجيستير الهندسة المدنية بجامعة عين شمس (2002)، وبكالوريوس
وعمل مساعدا لوزير النقل في الفترة من فبراير 2017 وحتى وقت تكليفه بمهام نائب وزير النقل.
وشعث أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وأستاذ زائر بالجامعة الألمانية، أما عن مؤهلاته العلمية فقد حصل شعت على دكتوراه المدنية بجامعة كوينز الكندية (2007)، وماجيستير الهندسة المدنية بجامعة عين شمس (2002)، وبكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة عين شمس (1995).
أعير شعت للعمل بالجامعة الألمانية بالقاهرة في الفترة بين عامي 2012 و2017، ويعمل أستاذا مساعدا بقسم الهندسة الإنشائية كلية الهندسة جامعة عين شمس منذ عام 2014 وحتى الآن، كما عمل مدرسا بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس في الفترة بين عامي 2008 و2014، ومدرسا مساعدا بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس (2007 -2002).
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