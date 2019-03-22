انت الان تتابع الحكومة تقبل استقالة عمرو شعت نائب وزير النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، استقالة عمرو شعت، نائب وزير النقل التي كان قد تقدم بها اليوم الخميس.? وكان الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، وأبلغ المهندس كامل الوزير، وزير النقل عدم رغبته بالاستمرار فى منصبه بوزارة النقل، صباح اليوم الخميس. وفي أغسطس الماضي، أدى شعت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي نائبا لوزير النقل، تتويجا لمسيرة أكاديمية وعملية متميزة في قطاع النقل ليس فقط داخل مصر لكن أيضا على المستويين العربي والدولي.

وعمل مساعدا لوزير النقل في الفترة من فبراير 2017 وحتى وقت تكليفه بمهام نائب وزير النقل.وشعث أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وأستاذ زائر بالجامعة الألمانية، أما عن مؤهلاته العلمية فقد حصل شعت على دكتوراه المدنية بجامعة كوينز الكندية (2007)، وماجيستير الهندسة المدنية بجامعة عين شمس (2002)، وبكالوريوس

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