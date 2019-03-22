شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان».. أنشأها الخديو إسماعيل وتستضيف معرضاً لزهور الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع قيام الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بافتتاح الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع أمس، الخميس، بحديقة الأورمان بالجيزة، بمشاركة أكثر من 180 شركة عارضة حرصت على المشاركة في فعاليات المعرض. ترصد «المصرى اليوم» تاريخ حديقة الأورمان التي أنشأها الخديو إسماعيل وتشهد حالياً معرض زهور الربيع 2019.

فحديقة الأورمان تم إنشاؤها في عهد الخديو إسماعيل عام 1875 بهدف إمداد القصور الخديوية بالفاكهة والموالح والخضر التي تم استجلابها من جزيرة صقلية وكانت الحديقة جزءا من قصر الخديو والذى عرف آنذاك بسراى الجيزة وجلب الخديو لهذه الحدائق أشجارا ونباتات مزهرة من جميع أنحاء العالم.

Advertisements

وقام بتصميم الحديقة على الطراز الطبيعى مهندسون فرنسيون وأشرف على تنفيذها المهندس «ج. دليشفاليرى» ومعه كبير البستانيين إبراهيم حمودة، وكانت مساحتها 95 فدانا وقت إنشائها وتضم ثلاثة أجزاء الأورمان، الحرملك ويقع الآن في الجزء الغربى لحديقة الحيوان، السلاملك ويقع في الجزء القبلى من الحديقة.

وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع

معرض الزهور

وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع

وتم فصل حديقة الأورمان عن حديقة الحيوان عام 1890 وظلت تابعة لقصر الخديو حتى عام 1910 ثم تسلمتها وزارة الزراعة وعندما تم التخطيط لشارع الجامعة عام 1934 استقطع الجزء الجنوبى منها وضم إلى حديقة الحيوان فأصبحت مساحتها 28 فدانا وتقع الحديقة في محافظة الجيزة غرب نهر النيل وشرق جامعة القاهرة.

وبدأ تنظيم أول معرض للزهور في الحديقة عام 1915 عندما كان السلطان حسين كامل، ابن الخديو إسماعيل، حاكما لمصر إبان الحرب العالمية الثانية، واستمرت عادة إقامة معرض لزهور الربيع خلال هذه السنوات، حتى معرض الزهور الحالى لعام 2019 بمشاركة 180 شركة خاصة وجهة حكومية.

وكلمة «أورمان» هي كلمة تركية تعنى الغابة أو الأحراش وهى من الحدائق النباتية النادرة في مصر، حيث إنها تضم أكبر مجموعة نباتية بها 100 فصيلة تشتمل على 300 جنس يتبعها 600 نوع، ويوجد بالحديقة قسم لتبادل البذور مع جميع الحدائق والمراكز البحثية في العالم، تتبع الحديقة الإدارة المركزية للتشجير والبيئة التابعة لوزارة الزراعة.