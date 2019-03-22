يضم تماثيل ذهبية.. تعرف على أبرز قطع "توت عنخ آمون" بمعرض باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويُفتتح للجمهور السبت المقبل.

ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها:

ـ عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية.

ـ تمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.

ـ تمثالين للملك توت "حارسي المقبرة".

ـ تمثال توت عنخ آمون واقفا على نمر، ودرع كبير خاص بالملك.

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ـ تمثال حورس على شكل صقر، وقلادة خاصة بالفرعون الذهبي.

ـ قلادة صغيرة ذهبية للفرعون الذهبي وتمثال صقر ذهبي.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح أمس، بصحبة الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدي اليونسكو، معرض الملك الذهبي توت عنخ آمون للوقوف على آخر التجهيزات قبل الافتتاح الرسمي له عصر اليوم مع وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر.

وحرص الإعلام الفرنسي من صحفيين وإعلاميين ومراسلي أبرز القنوات ووكالات الأنباء الفرنسية والعالمية على إجراء لقاءات صحفية وحوارات إذاعية وتليفزيونية مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار قبيل افتتاحه مساء اليوم الخميس معرض توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتحتفي العاصمة الفرنسية بالفرعون الذهبي ومقتنياته خلال المعرض الذي يأتي ضيفا على باريس بعد غياب 52 عاما حيث آخر معرض للملك الشاب كان عام 1967 حيث زاره أكثر من 1.2 مليون شخص.

يأتي المعرض ضمن الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف في القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ آمون الذي تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.​