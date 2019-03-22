من ضمنهما منشط جنسي ..الصحة تسحب عقارين لعدم مطابقتهما للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ضبط وتحريز مستحضر مونتانا رويال جيلي 1000 مجم و الذى يستخدم كمنشط لزيادة التركيز و القدرة الجنسية للرجال للتشغيله رقم 818501، واوركاتيرز بلاس للتشغيله رقم 1017156 والتشغيله رقم 1017157 و الذى يستخدم كبديل لدمع العين ، حيث ثبت بعد تحليلهما أن الأول غير مطابق للخواص الطبيعية، والثاني غير مطابق للخواص الكيميائية. للتفاصيل اضغط هنا

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