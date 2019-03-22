أخبار مصر | سولاف درويش: الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاف درويش: الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصة باصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، انتصار لدولة القانون واعلاء لأحكام القضاء المصرى الشامخ.

وأعربت "درويش" عن سعادتها بتوجيه الرئيس السيسي بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة بحق علاوات أصحاب المعاشات، مؤكدة سعادتها أن هذا القرار من الرئيس أسعد قلوب ملايين المصريين يدل علي معرفة الرئيس بهموم ومواجع الشعب المصري، لافتة أن هذا اليوم هو عيد بالنسبة لأصحاب المعاشات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي هو فخر للمصريين، ويعمل جاهدا لرد حقوقهم، فقد أدخل الفرحة اليوم علي 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات بعد رد حقوقهم.