شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولى للاتصال الحكومى».. تشكيل صورة الدولة أمام الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتضنت فعاليات الدورة الثامنة من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، المقام في مدينة الشارقة بالإمارات، ورشة عمل متخصصة حول مهارات الاتصال الحكومى، نظّمها المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، وقدّمها نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في مؤسسة «كانتار» للاستشارات والمعلومات التابعة لمجموعة «دبيلو بى بى».

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وقدّم الورشة، الرئيس التنفيذى لـ «كانتار»، شون لاركينز، والمدير المساعد للمؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط، فؤاد جوزيف حايك، في حضور رئيس مجلس الإعلام بالشارقة، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى، ومدير المكتب الإعلامى لحكومة الإمارة، سعادة طارق سعيد علاى، حيث تطرق المتحدثون إلى القضايا الملّحة التي تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم، وكيف يمكن لهذه الحكومات تبنى أفضل ممارسات الاتصال مع مواطنيها.

وقال أمين عام مجلس القوة الناعمة للإمارات، سعيد محمد العطر، إن «القوة الناعمة» هي قوة الجذب والاستقطاب وقوة الإعجاب بدولتك وأسلوب الحياة الذي تعيشه هذه الدولة ومكوناتها الاقتصادية والسياسية وغيرها، وحتى بقاداتها السياسيين وهى سمعة إيجابية تحقق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية، مستدركًا: «تشكيلها يقوم على عدة أركان، بينها القيادة السياسية، وهى مهمة جدًا لتشكيل صورة الدولة أمام الشعوب، فكل صورة وحركة وتصريح واهتمامات القيادة السياسية مهم، سمعة القيادة مؤثر أساسى في بناء القوة الناعمة».

وأدار معاذ إبراهيم النقبى، عضو مجلس الشارقة للشباب، جلسة بعنوان «الخدمات الحكومية وسعادة المتعاملين» مردفًا: «السعادة أصبحت شغلًا شاغلًا لأوطاننا، .