شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض توت عنخ آمون في باريس‬ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ووزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستيير، معرض الملك توت عنخ آمون في باريس، في محطته الثانية تحت عنوان «توت عنخ آمون... كنوز الفرعون».

حضر مراسم الافتتاح إيهاب بدوي، سفير مصر في باريس، ومندوبها الدائم لدى اليونيسكو، وقام العناني والوزير الفرنسي بجولة للمعرض استغرقت نحو ساعة، تفقدوا خلالها 150 قطعة آثرية من مقتنيات الملك.

وأبدى الوزير الفرنسي إعجابه الشديد بالمعرض والقطع المعروضة به، وطريقة عرضها، ووصف المعرض بأنه يعكس مستوى التعاون المشترك القائم بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات الثقافية والأثرية.

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من جهته، قال العناني إن المجال الأثري يحتل المكانة الأعمق في قلوب الفرنسيين، حيث حظت الحضارة المصرية القديمة باهتمام الفرنسيين خلال القرنين الماضيين.

وأضاف أن فرنسا مازالت مستمرة في دورها الداعم للآثار المصرية، حيث يعمل في مصر نحو 40 بعثة أثرية فرنسية في مجال الحفائر والترميم.

ودعا الوزير جميع الحاضرين إلى زيارة مصر وحضور احتفالها بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

المعرض يستمر حتى منتصف سبتمبر، وسيفتتح للجمهور السبت المقبل، ويتزامن المعرض مع احتفالات الذكرى المئوية لأهم اكتشاف في القرن العشرين المتمثل في مقبرة الملك توت عنخ أمون عام 1922.

افتتاح معرض توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية باريس‬ - 21 مارس 2019

افتتاح معرض توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية باريس‬ - 21 مارس 2019

افتتاح معرض توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية باريس‬ - 21 مارس 2019

افتتاح معرض توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية باريس‬ - 21 مارس 2019

افتتاح معرض توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية باريس‬ - 21 مارس 2019

افتتاح معرض توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية باريس‬ - 21 مارس 2019

افتتاح معرض توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية باريس‬ - 21 مارس 2019

افتتاح معرض توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية باريس‬ - 21 مارس 2019