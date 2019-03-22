شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تأخر تشغيل القطارات بمترو المرج الجديدة لـ6 صباحًا لاستكمال الازدواج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشغل شركة المترو اليوم الجمعة، أول قطار من محطة المرج الجديدة، الساعة الـ6 صباحاً بدلاً من الخامسة والربع صباحاً بتأخير 45 دقيقة، لاستكمال أعمال اختبارات وتجارب مشروع الازدواج للمسافة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة، حيث يستمر تأخير بدء تشغيل القطارات بهذه المحطة اليوم وغدًا.
فيما تنتظم مواعيد بدء التشغيل وقيام القطارات من باقى المحطات الابتدائية بالخطوط الثلاثة فى الخامسة والربع صباحًا سواء حلوان بالخط الأول وشبرا الخيمة والمنيب بالخط الثانى والعتبة والأهرام بالخط الثالث، ويستمر التشغيل حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.
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