شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تقارير تنتظرها النيابة لاستكمال التحقيق فى "مذبحة أوسيم".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات حادث "مذبحة أوسيم"، وتنتظر النيابة 3 تقارير لكشف ملابسات الحادث وهى:
1 - تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثث الضحايا، لتحديد أسباب وفاتهم بشكل مفصل، وإرفاق التقرير بملف التحقيقات.
2 - تقرير المعمل الجنائى حيث يفحص رجاله الأدلة الجنائية التى جمعوها من موقع الحادث، ومن المقرر أن ينتهى من إعداد تقريره قريبًا وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات.
3 - تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، ومعرفة الأسباب وراء إطلاق المتهم النيران على الضحايا.
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