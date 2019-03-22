شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تقارير تنتظرها النيابة لاستكمال التحقيق فى "مذبحة أوسيم".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات حادث "مذبحة أوسيم"، وتنتظر النيابة 3 تقارير لكشف ملابسات الحادث وهى:

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1 - تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثث الضحايا، لتحديد أسباب وفاتهم بشكل مفصل، وإرفاق التقرير بملف التحقيقات.

2 - تقرير المعمل الجنائى حيث يفحص رجاله الأدلة الجنائية التى جمعوها من موقع الحادث، ومن المقرر أن ينتهى من إعداد تقريره قريبًا وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات.

3 - تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، ومعرفة الأسباب وراء إطلاق المتهم النيران على الضحايا.