محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال التطوير بطريق كورنيش النيل بمشاركة المجتمع المدنى، وتشمل تغير بلاط الانترلوك وطلاء أعمدة الإنارة والسور الحديدى، وتغير الكشافات. وأضاف نائب المحافظ، لـ"الخليج 365"، أن التطوير يشمل عدة مراحل بطول 5 كم تبلغ المرحلة الأولى، والتى تم البدء فيها بطول 1250 مترًا بداية من مدخل المعادى 2 فى الاتجاه الى ميدان أثر النبى بحى مصر القديمة.

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