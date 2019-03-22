أخبار مصر | العناني ووزير الثقافة الفرنسي يفتتحان معرض الملك توت عنخ آمون في باريس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني ووزير الثقافة الفرنسي يفتتحان معرض الملك توت عنخ آمون في باريس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستيير، معرض الملك توت عنخ آمون، في محطته الثانية بباريس، تحت عنوان "توت عنخ آمون... كنوز الفرعون"، وشهد مراسم الافتتاح السفير إيهاب بدوي سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم باليونيسكو.

وقام الدكتور خالد العناني العناني، وفرانك ريستيير، بجولة بين مقتنيات المعرض الثمينة، حيث استغرق الوزيران ما يقرب من الساعة، تفقدا خلالها جميع القطع الآثرية به، والتي يبلغ عددها 150 قطعة آثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

وخلال الجولة قام مدير القسم المصري بمتحف اللوفر بالشرح للوزيران، وأبدى الوزير الفرنسي إعجابة الشديد بالمعرض والقطع المعروضة به، وطريقة عرضها، ووصف المعرض بأنه يعكس مستوى التعاون المشترك القائم بين مصر وفرنسا وبخاصة في المجالات الثقافية والأثرية.

وفي كلمته أشار العناني، إلى التعاون التاريخي بين البلدين في العديد من المجالات السياسية والآثرية وغيرها، إلا أن المجال الآثري يحتل المكانة الأعمق في قلوب الفرنسيين، حيث حظيت الحضارة المصرية القديمة باهتمام الفرنسيين خلال القرنين الماضيين منذ قيام عالم الآثار الفرنسي جون فرنسوا شامبليون بفك رموزها.

وفي نهاية كلمته شكر الوزير جميع القائمين والمنظمين للمعرض والسفارة المصرية بفرنسا والسفارة الفرنسية بمصر ومتحف اللوفر ومدينة العلوم لافيليت المستضعفة للمعرض.

يذكر أن المعرض سيستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، وسيفتتح للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس.