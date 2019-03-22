أخبار مصر | وزير الآثار يعلن من فرنسا موعد نقل المومياوات الملكية للحضارة و3 اكتشافات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يعلن من فرنسا موعد نقل المومياوات الملكية للحضارة و3 اكتشافات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جميع الحضور

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء أمس،في المؤتمر الصحفي العالمي لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون في باريس، إلى زيارة مصر وحضور احتفالها بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد حوالي 6 أسابيع من الآن.

وأضاف العناني، للحضور أنهم مدعوون أيضًا لترقب الإعلان عن ثلاثة اكتشافات أثرية بالإضافة الي ترقب الإعلان عن ثلاثة اكتشافات أثرية جديدة خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الآثار، في حفل افتتاح المعرض المؤقت لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في باريس، والذي افتتحه مساء أمس يرافقه وزير الثقافة الفرنسي.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، غادر صباح أمس الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية بعد انتهاء مدة عرضه بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب، بين عدد من دول العالم قبل عرضها في مكان عرضها الدائم في المتحف المصري الكبير والذي سيفتتح عام 2020.

وقد افتتح وزير الآثار المعرض رسميًا اليوم الخميس 21 مارس 2019، وسيتم افتتاح المعرض للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس وسيستمر المعرض حتي منتصف شهر سبتمبر، والمعرض عُرض أولًا في أمريكا في مركز كاليفورنيا للعلوم تحت إدارة وزارة الآثار المصرية، وشركات معارض دولية وشركة IMG، وحقق معرض الملك توت عنخ آمون إنجازًا في الفترة التي قضاها بكاليفورنا حسب ما أعلنته صفحة المعرض، حيث زاره أكثر من 500000 زائر، جمع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

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ويتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون الذى تم عام 1922 على يد عالم الاثار البريطانى هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.

وحسب تصريحات صحفية سابقة لوزارة الآثار فإن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، بل أيضًا لتعزيز السياحة المصرية، كما أن دخل المعارض الخارجية يمثل تمويلًا قويًا لوزارة الآثار.

كما تدعم المعارض الخارجية قطاع السياحة بشكل كبير، حيث أن شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري تعتمد عليها؛ فالعديد من السياح يطيرون من مختلف دول العالم إلى مصر لزيارة مواقعها القديمة، ومتحفها ومعابدها.

كما أن خروج 150 قطعة أثرية نادرة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في جولة حول العالم توافق الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرة الملك الشاب "توت عنخ آمون" ويأتي هذا المعرض كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك حسب تصريحات للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي أضاف أن زيارة المعرض يعتبر فرصة، قبل أن يعود إلى مصر للأبد.