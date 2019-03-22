أخبار مصر | العناني: 40 بعثة فرنسية عاملة في مجال الحفائر الأثرية والترميم بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني: 40 بعثة فرنسية عاملة في مجال الحفائر الأثرية والترميم بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن فرنسا دائمًا ما تقف موقف الداعم لمصر خصيصًا في المجال الأثري، حيث يعمل في مصر حوالي 40 بعثة أثرية فرنسية في مجال الحفائر والترميم.

وأشار العناني، إلى أن مصر وفرنسا يشهدان إنطلاق عام "مصر فرنسا" حيث يتم تنظيم العديد من الفاعليات الثقافية والأثرية بين البلدين، ومن أولى تلك الفاعليات المعرض المؤقت لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في باريس، والذي جاء ضيفًا من قبل علي بلد النور عام 1967.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، غادر صباح أمس الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية بعد انتهاء مدة عرضه بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب، بين عدد من دول العالم قبل عرضها في مكان عرضها الدائم في المتحف المصري الكبير والذي سيفتتح عام 2020.

افتتح وزير الآثار المعرض رسميًا اليوم الخميس 21 مارس 2019، وسيتم افتتاح المعرض للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس وسيستمر المعرض حتي منتصف شهر سبتمبر، والمعرض عُرض أولًا في أمريكا في مركز كاليفورنيا للعلوم تحت إدارة وزارة الآثار المصرية، وشركات معارض دولية وشركة IMG، وحقق معرض الملك توت عنخ آمون إنجازًا في الفترة التي قضاها بكاليفورنا حسب ما أعلنته صفحة المعرض، حيث زاره أكثر من 500 ألف زائر، جمع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

ويتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون الذى تم عام 1922 على يد عالم الاثار البريطانى هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

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ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.

وحسب تصريحات صحفية سابقة لوزارة الآثار فإن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، بل أيضًا لتعزيز السياحة المصرية، كما أن دخل المعارض الخارجية يمثل تمويلًا قويًا لوزارة الآثار.

كما تدعم المعارض الخارجية قطاع السياحة بشكل كبير، حيث أن شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري تعتمد عليها؛ فالعديد من السياح يطيرون من مختلف دول العالم إلى مصر لزيارة مواقعها القديمة، ومتحفها ومعابدها.

كما أن خروج 150 قطعة أثرية نادرة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في جولة حول العالم توافق الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرة الملك الشاب "توت عنخ آمون" ويأتي هذا المعرض كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك حسب تصريحات للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي أضاف أن زيارة المعرض يعتبر فرصة، قبل أن يعود إلى مصر للأبد.