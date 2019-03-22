أخبار مصر | جولات تفقدية لمحطة مصر واجتماع مع وزيرة الاستثمار.. ننشر نشاط "النقل" في أسبوع (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولات تفقدية لمحطة مصر واجتماع مع وزيرة الاستثمار.. ننشر نشاط "النقل" في أسبوع (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة النقل، إنفوجرافيك بأبرز نشاطاتها خلال الأسبوع الماضي، والتي جاء خلالها اجتماع المهندس كامل الوزير وزير النقل مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكذلك اجتماعه مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. وكذلك قيام الوزير بجولات تفقدية لهيئة الأنفاق والطرق والكباري والسكك الحديد، وافتتاح الوزير لفعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 8 بالإسكندرية.

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