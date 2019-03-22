أخبار مصر | مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث العبارة العراقية التي غرقت في نهر دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث العبارة العراقية التي غرقت في نهر دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية- ضحايا حادث غرق العبارة العراقية في نهر دجلة، التي راح ضحيتها أكثر من 91 غريقًا حتى الآن، حيث كانت تقل عائلات، في طريقها إلى الجزيرة السياحية في غابات الموصل للاحتفال بعيد النيروز.

وتوجه مفتي الجمهورية إلى العراق حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا بخالص العزاء، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.