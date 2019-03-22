شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: الزراعة تستحوذ على 76.7% من استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزراعة يعد أكبر قطاع مستهلك للمياه في مصر، حيث بلغت حصته نحو 61.35 مليار متر مكعب خلال العام قبل الماضى، وهو ما يمثل نسبة 76.7% من إجمالى الاستخدامات، يليه مياه الشرب الذي بلغ استهلاكه 10.75 مليارات متر مكعب، بنسبة 13.4% من إجمالى الاستخدامات، كما بلغت باقى استخدامات المياه، 7.9 مليارات متر مكعب، بنسبة 9.9%.

وأضاف الجهاز في تقرير أصدره، الخميس، أن كمية المياه المنتجة من الشركة القابضة، بلغت 8.75 مليــارات متر مكعب خلال العـام الماضى، في حين بلغت كمية المياه المباعة 6.15 مليارات متر مكعب في نفس العام، ويعد نهر النيل المورد الرئيسى للمياه، حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب بنسبة تمثل 69.4٪ من جملة الموارد المائية خلال العام قبل الماضى، بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذا مياه الصرف الزراعى والصحى التي تم تدويرها وميـــاه البحــــر المحلاة، نحــو 24.5 مليــار متر مكعب خلال نفس العام، مقابل 20.75 مليـار متر مكعب في 2016، بنسبة زيـادة قدرها 18.1%.