شكرا لقرائتكم خبر عن داعية أزهري: الرسول لم ينه عن الاحتفال بعيد الأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الشيخ أحمد البهي، أحد علماء الأزهر الشريف، السلفيين لتسمية عيد الأم بـ«يوم الأم» منعا للوقوع في مخالفة دينية.

وقال «البهي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+» مساء الخميس، إن «الاحتفال بعيد الأم ليس بدعة سيئة كما يظن السلفيون، ولكنها بدعة حسنة»، مضيفا: «مش أي حاجة معملهاش الرسول تبقى حرام أو بدعة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يُحرم الاحتفال بعيد الأم».

فيما رد سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، رافضًا الاحتفال بعيد الأم، وقال إن الغرب لا يبر بوالديه فحددوا يوماً للاحتفال بالأم، مضيفا: «من الناحية الشرعية والوطنية الأم لازم نهتم بيها، والشرع لم يدع إلى ذلك».