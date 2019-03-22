شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: المتحف الكبير سيكون أفضل متاحف العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن قطاع الآثار يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة، حيث تعمل قطاعات الوزارة على مستوى أكثر من مشروع في وقت واحد.

وأشار «العناني»، خلال لقاء خاص ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أن المتحف الكبير سيكون من أفضل متاحف العالم، وسيعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وسيحتوي المتحف على عروض غير مسبوقة.

وذكر أن هدف معرض «توت عنخ آمون» معنوي وليس مادي، كاشفا أنه لم يتم مشاركة «كرسي العرش والتابوت والقناع» لتوت عنخ آمون لترغيب السائحين للتوجه لمصر، لافتا إلى أنه تم نقل 47 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير.